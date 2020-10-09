Москва, , 13:52 — REGNUM Вероятность повторного «закрытия» экономики России в том же формате, который наблюдался в ходе первого витка распространения пандемии, минимальна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал опасения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, который сказал, что если в РФ снова ввести жесткие ограничения, то это может «добить» экономику России.

«Вероятность повторного «закрытия» экономики в том же формате, который мы наблюдали в ходе первого витка распространения пандемии, минимальна, — сказал Чередниченко. — И тому есть экономическое объяснение: максимальное прогнозное значение снижения ВВП 2020 года на фоне блокирования экономической активности в марте-июне превышало 9% и снизилось к настоящему времени до 3,9% по мере размораживания и наращивания летне-осенней деловой активности».

Как полагает экономист, в случае повторного возвращения к ее замораживанию нагрузка на и так уже обремененный текущей ситуацией бюджет может спровоцировать эффект окончательного «добивания» экономики. И здесь, по мнению Чередниченко, может даже идти речь о банкротстве целого ряда отраслей, деятельность которых технологически невозможна в условиях «удаленки».

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов, заявил, что когда в России снимут мораторий на банкротства, может начаться лавинообразный процесс сокращения рабочих мест.

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