Чернобыль, Украина, , 13:51 — REGNUM К концу 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения завершится строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом, как передает информационное агентство «УНИАН», заявил 9 октября исполняющий обязанности главы госкомпании «Энергоатом» Пётр Котин.

«Мы ожидаем завершить все работы здесь в этом году. Но есть вопрос, который от нас не зависит: завершение строительства 40 км железной дороги Вильча — Янов. Колея должна быть закончена, чтобы мы смогли привозить сюда топливо с наших атомных электростанций», — рассказал он.

По словам чиновника, участок железной дороги долгое время не эксплуатировался и находится в полуразрушенном состоянии. Работники Чернобыльской зоны должны вырубить деревья и кустарники на данном участке, чтобы «Укрзализныця» могла приступить к строительству.

«Первая партия топлива, согласно графику, должна поступить в хранилище с Ривненской АЭС в апреле 2021 года. К этому времени можно еще успеть запустить ЦХОЯТ», — добавил Котин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чернобыльской зоне провели испытания — были отработаны процедуры транспортировки, переработки и хранения ядерных отходов.

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