Чернобыль, Украина, 9 октября 2020, 13:51 — REGNUM К концу 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения завершится строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом, как передает информационное агентство «УНИАН», заявил 9 октября исполняющий обязанности главы госкомпании «Энергоатом» Пётр Котин.
По словам чиновника, участок железной дороги долгое время не эксплуатировался и находится в полуразрушенном состоянии. Работники Чернобыльской зоны должны вырубить деревья и кустарники на данном участке, чтобы «Укрзализныця» могла приступить к строительству.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чернобыльской зоне провели испытания — были отработаны процедуры транспортировки, переработки и хранения ядерных отходов.
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