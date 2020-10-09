Углич, Ярославская область, , 13:33 — REGNUM В Ярославской области предприниматели Угличского района жалуются региональному уполномоченному по правам предпринимателей на задержки с погашением долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

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Как сообщили в аппарате Альфира Бакирова, Угличский район — один из самых проблемных в этом плане. Администрация рассчитывалась с предпринимателями несвоевременно и до пандемии, поэтому накопила внушительные долги. Сейчас в работе у уполномоченного находятся три обращения по вопросу задолженности по контрактам, и все они от угличан.

Перед двумя из них районная администрация имеет многолетние долги за обслуживание учреждений соцсферы и содержание городских улиц в сумме около 28 млн рублей. Невзирая на решения суда и исполнительные документы, погашение задолженности не производилось по причине дефицита местного бюджета. По крайней мере, именно такая формулировка звучала в официальной переписке с администрацией. Все это время у предпринимателей нарастали долги перед налоговой, несколько счетов были арестованы, а на имущество наложены ограничения.

В 2019 году с просьбой оказать содействие в решении ситуации угличане обратились в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Альфира Бакирова.

Бизнес-омбудсмен пояснил, что в ходе работы с заявителями неоднократно обращался в Угличскую межрайонную прокуратуру, в правительство региона и в саму администрацию.

«В конце 2019-го совместными усилиями было достигнуто соглашение о реструктуризации просроченной задолженности, сторонами подписан график погашения. Весной по причине коронавируса администрация решила в одностороннем порядке временно прекратить платежи по графику, о чем письменно уведомила предпринимателей. Сложившуюся ситуацию она рассматривает как форс-мажор, в связи с которым наступила «разбалансировка бюджета». Конечно, никакой критики подобная аргументация не выдерживает. Сначала долги по контрактам на протяжении нескольких лет не возвращаются по причине дефицита бюджета, теперь по причине пандемии, на которую можно будет ссылаться ещё не один месяц… И все это на фоне декларируемых мер поддержки малого бизнеса. Ясности по возобновлению выплат нет, на контакт с бизнесом представители администрации практически не идут. Очевидно, чиновники считают, что предприниматели, которые уже который год находятся на грани банкротства, могут ждать своих денег сколь угодно долго», — отмечает уполномоченный по правам предпринимателем в Ярославской области Альфир Бакиров.

1 октября угличане были приглашены на прием к областному прокурору Дмитрию Попову, где рассказали, что с весны график исполняться перестал, а изредка поступающие на счета суммы в 7−10 раз меньше утвержденных. Им было обещано, что обращения будут взяты на личный контроль прокурора, а к нарушителям в лице администрации будут приняты более жесткие меры, чем традиционное внесение представлений.

Бизнес-уполномоченный надеется, что вмешательство областной прокуратуры поставит законную точку в этой затянувшейся истории.

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