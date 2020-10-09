Магас, , 13:12 — REGNUM Правительство РФ может оказать поддержку курорту «Армхи» в Ингушетии. Возможность изыскания средств из федерального бюджета на строительство объектов спортивной и инженерной инфраструктуры на курорте обсуждалась в ходе совещания, которое провел 8 октября в Ингушетии вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Туристско-рекреационная особая экономическая зона в Джейрахском районе Ингушетии создается с 2011 года. За счет инвесторов уже введен ряд объектов туристической инфраструктуры.

Потенциал сферы туризма для экономики Ингушетии — очень значительный: после запуска курорта на полную мощность предполагается прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание 700 постоянных и 1,5 тыс. сезонных рабочих мест, а также новых рабочих мест в смежных отраслях. Однако властям региона требуется поддержка в реализации проекта.

Вопрос оказания помощи в строительстве курорта «Армхи», так же как и другие вопросы по решению социально-экономических проблем, будет решен с помощью федерального правительства, прежде всего с помощью поручений, которые получит Минэкономразвития, отметил Юрий Трутнев.

«Полагаю, что эту работу нужно завершить в течение месяца», — подвел итоги совещания вице-премьер.

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