Париж, , 13:15 — REGNUM Во Франции на аукционе Aguttes за 730 тыс. евро (66,428 млн рублей) продан один из успешнейших болидов ралли — Citroen DS 3 WRC, на котором выступал многократный чемпион мира Себастьен Лёб. Об этом сообщает агентство L'Est Republicain.

На счету Citroen DS 3 WRC более 80 выигранных спецучастков и 16 подиумов. Это авто также является «последним официальным» болидом Лёба. Именно на Citroen DS 3 WRC с шасси №17 знаменитый гонщик в последний, девятый раз, стал чемпионом мира по ралли.

Под капотом автомобиля функционирует 300-сильный турбированный двигатель Citroen рабочим объёмом 1,6 л. Агрегатируется мотор с приводом 4×4 и шестипозиционной секвентальной трансмиссией.

Перед продажей машину «переодели» в одну из ливрей 2013 года. По заверению продавцов, болид пребывает в превосходном рабочем состоянии.

Ранее на британском аукционе Collecting Cars с молотка ушла модель Mercedes-Benz 500 SEL в тюнинге Lorinser, которая принадлежала музыканту из группы «The Beatles» Полу Маккартни.

Читайте также: Во Франции в январе упали продажи автомобилей