Москва, , 13:02 — REGNUM В целом нефть продолжает восстанавливаться. Целью роста является отметка $43,80 за баррель. Пробой этого уровня будет означать дальнейшее восстановление котировок с целью $46,53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать краткосрочные факторы: забастовка рабочих на нефтедобывающих объектах в Норвегии, а также ураган «Дельта» в Мексиканском заливе.

Забастовка в Норвегии может оказаться влияние на работу крупнейшего месторождения в Западной Европе — Johan Sverdrup. В случае остановки добычи, общее падение предложение достигнет 941 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, оптимизм внушают словесные интервенции со стороны Саудовской Аравии, о том, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность отказа от планов по наращиванию добычи, которое намечалось на начало следующего года.

Данное решение может быть принято из-за усиления распространения коронавируса и из-за роста добычи со стороны Ливии. Таким образом, этот шаг может стать реальным с целью поддержки нефтяных котировок», — считает эксперт.

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