Москва, , 12:56 — REGNUM Внутренний валютный рынок завершит рабочую неделю на мажорной ноте. К полудню 9 октября ы доллар дешевеет на 0,4% до 77,10 руб., евро — остается на уровнях предыдущего дня в 91 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Техническая картина с возвратом к минимумам октября в 77 руб. и 90,50 руб. соответственно подтверждает сценарий развития коррекционной волны в течение октября после периода ослабления национальной валюты в июле-сентябре. В течение пятницы стоит ожидать попыток ухода ниже упомянутых уровней.

Ориентирами по доллару в октябре будут 75−76 руб., по евро — 88−89 руб. Перелом в настроениях возник благодаря подтверждению отсутствия по крайней мере на текущем этапе серьезных последствий для России от ухудшения состояния политика Алексея Навального и поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также благодаря потеплению отношений глобальных инвесторов к рынкам стран с развивающейся экономикой.

Согласно источникам французской Le Monde, санкции из-за Навального включают девять граждан РФ и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Они не затронут «Северный поток — 2». До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Лукашенко лично.

Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Накануне президент России Владимир Путин призвал незамедлительно прекратить огонь, ведутся дискуссии по дипломатическим каналам.

Внешний фон также благоволит возвращению в национальную валюту. Инвесторы рассчитывают на принятие пакета стимулов Конгрессом США после того, как президент Дональд Трамп поручил вернуться к переговорам с демократами.

Это может случиться еще до выборов президента США в ноябре. Демократы настаивают на объеме стимулов в $2,2 трлн, тогда как республиканцы — на $1,6 трлн.

Поддержку оказывают и комментарии главного экономиста ФРС о потенциальном запуске программы количественного смягчения в эквиваленте 30% от ВВП в условиях отсутствия пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Рубль поддерживает и ситуация на рынке энергоносителей. Сегодня котировки марки Brent снижаются на 1% до $42,50. Но накануне они поднимались к максимуму с 21 сентября в $43 на новостях об усилении усиления урагана «Дельта» в Мексиканском заливе и забастовки норвежских рабочих», — пояснил эксперт.

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