Москва, , 12:49 — REGNUM В сентябре 2020 года 610,6 тыс. граждан открыли брокерские счета на Московской бирже, что стало максимальным месячным показателем за всю ее историю, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«С начала 2020 года на площадку пришли более 2,9 млн человек, в результате количество обладателей брокерских счетов достигло по итогам первого осеннего месяца 6,8 млн.

В сентябре сделки совершали более 1 млн человек против в среднем 336 тыс. человек ежемесячно в первом полугодии 2020 года. Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи составил в сентябре 91 млрд руб. ($1,2 млрд).

Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8% против 34% в 2019 году, в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов — 14% (в 2019 году —в среднем 10%), на спот-рынке валюты — 12,5%, на срочном рынке — 43%.

Частные инвесторы были активными участниками рынка иностранных акций. Так, в сентябре совокупный объем торгов иностранными акциями по итогам дневной и вечерней торговых сессий превысил 11,2 млрд руб., причем более 45,8% этого объема приходилось на долю физлиц.

Цифры объяснимы, и меня они откровенно радуют. Россия становится страной финансовых спекулянтов. Снизив ключевую ставку до 4,25%, Банк России фактически обнулил ставки по вкладам, загнав российский средний класс на Московскую биржу.

Правительству РФ самое время вернуться к идее народных IPO. Деньги физлиц должны не только финансировать бюджет, но и направляться в реальный сектор экономики.

Первый кандидат на размещение — это «Газпром нефть». Дополнительная эмиссия или частичная продажа доли Газпрома — все зависит от инвестиционных потребностей газового холдинга и ее дочки.

Кстати, для физических лиц были бы очень интересны привилегированные акции Газпрома и «Роснефти» с фиксированным дивидендом, с доходностью в 5−6% к цене размещения или просто к привязке чистой прибыли по МСФО. Деньги у людей есть, их просто надо грамотно взять», — высказал свое мнение экономист.

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