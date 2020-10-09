Москва, , 12:48 — REGNUM Режим самоизоляции, введенный весной 2020 года, к сожалению, не заставил большинство российских компаний перейти к современным формам организации труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал настороженность российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова по поводу возможного «закрытия» экономики.

«Закрытие» экономики, направленное, например, на сохранение жизней и реформирование экономики, может принести гораздо больше пользы, так как позволит перезагрузить общепринятые и безнадежно устаревшие формы организации труда и бизнес-процессов, — сказал Ордов. — Государство могло бы предложить программу реформ рынка труда, финансовой и фискальной систем, промышленности, а коронавирус стал бы отправной точкой к модернизации экономики России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, какие компании тормозят экономическое развитие РФ.

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