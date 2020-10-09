Петропавловск-Камчатский, , 12:45 — REGNUM Председатель ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын рассказал журналистам о качестве добываемой на Камчатке рыбы и вероятности её заражения неизвестными веществами, которые послужили причиной гибели водных биоресурсов в части акватории Авачинского залива.

Владимира Галицына официальный сайт Камчатского края. «Я бы сразу хотел отметить, что если мы говорим о ситуации, которая возникла вокруг Халактырского пляжа, то это достаточно ограниченная акватория — малая толика от тех просторов и акваторий, где ведётся промысел. Напомню, что основный промысел ведётся в пределах двухсотмильной экономической зоны РФ, определённый объём добывается в прибрежной зоне. Суда добывают рыбу в Петропавловско-Командорской подзоне, в пределах Авачинского, Кроноцкого и Камчатского заливов и доставляют её в Петропавловск-Камчатский. Это достаточно далеко от тех мест, которые в течение последних нескольких дней активно обсуждаются», — цитирует словаофициальный сайт Камчатского края.

Глава ассоциации отметил, что каждое судно, которое ведёт промысел, находится под круглосуточным наблюдением контролирующих служб. Суда непрерывно подают данные о позиционировании. Всё, что вылавливается в море и доставляется в порт, проходит обязательные лабораторные исследования как на самих предприятиях, так и в лабораториях контролирующих органов.

«Рыбопромышленники очень серьёзно относятся к репутации своих предприятий. Поэтому наши граждане могут быть спокойны: некачественная рыба не попадёт на прилавки. Я не помню ни одного случая за последние несколько десятков лет, чтобы кто-то у нас пострадал от употребления камчатской рыбы. Если, конечно, сам не приготовил её недолжным образом», — добавил председатель ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Как ранее сообщало ИА РЕ, 29 сентября в социальных сетях появились первые сообщения о том, что вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах. Кроме того, на берегу были обнаружены мертвые гидробионты. По приглашению главы региона Владимира Солодова на Камчатке работают ученые из Владивостока и Москвы, которые сейчас выясняют причины произошедшего.