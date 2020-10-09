Сердобск, , 12:40 — REGNUM В городе Сердобске Пензенской области на капитальный ремонт кровли бассейна «Парус» направят 3,7 млн рублей из регионального бюджета, еще полмиллиона — из муниципального. Ремонтные работы запланировали начать со следующей недели. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Перед тем как выделить средства на восстановление спортивного объекта, была проведена экспертиза. Кроме предстоящих кровельных работ, в бассейне обновили чаши — заменили виниловое покрытие. На эти цели направлено около 1,4 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств.

ИА REGNUM напоминает, спортивный зал спорткомплекса «Зенит» в Пензе требует ремонта. В помещении необходимо заменить инженерные коммуникации, стеклоблоки и оборудовать около 200 посадочных мест для болельщиков. В мае губернатор региона Иван Белозерцев, несмотря на непростую экономическую ситуацию, поручил мэру столицы Андрею Лузгину не затягивать процесс поиска средств на подготовку проектно-сметной документации и делать капитальный ремонт.

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