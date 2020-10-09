Новосибирск, , 12:36 — REGNUM Ограничения, введённые из-за коронавируса, не сказались на дефиците города Новосибирска. Об этом сегодня, 9 октября, заявил мэр города Анатолий Локоть.

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"С учётом предлагаемых изменений параметры бюджета города на 2020 год составят: доходы — 52 млрд рублей (доля межбюджетных трансфертов — 50%), расходы — 53,3 млрд рублей. Дефицит бюджета остаётся неизменным — 1 млрд 246 млн рублей. Это хорошо. Несмотря на все трудности, мы не допустили увеличение дефицита бюджета», — уточнил градоначальник.

Муниципалитету предоставлена компенсация выпадающих доходов — 830 млн рублей.

В мэрии Новосибирска уточнили, что заметно снизились поступления в бюджет от оказания платных услуг. Предлагается внести изменения, уменьшив на 312,7 млн рублей плановые значения по этим доходам бюджета. С учётом выделенной компенсации по итогам года неисполнение собственных доходов может составить около одного миллиарда рублей.

Общее увеличение объёмов межбюджетных трансфертов составило 2 млрд 373 млн рублей, из которых 339 млн рублей заложено на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов.

Проект внесения изменений в бюджет города будет рассмотрен на сессии совета депутатов 28 октября.