Чебоксары, , 12:30 — REGNUM Возврат ограничений для бизнеса из-за ухудшения эпидемиологической «коронавирусной» ситуации может стать «критическим для большинства» предпринимателей и приведёт к росту безработицы. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM бывший уполномоченный по правам предпринимателей Чувашии Владимир Иванов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По его словам, действовавшие ранее ограничения «съели» запас прочности у многих предпринимателей, и не все смогут выдержать введение новых ограничений.

«Новая остановка бизнеса станет критической для большинства предпринимателей. Первую остановку удалось пережить за счёт накопленных внутри компаний резервов. У абсолютного большинства компаний после остановки и дальнейшего снижения продаж уже нет запаса прочности. К тому же при новой приостановке критически возрастёт число потерявших работу.

Рецепт один: неукоснительно придерживаться гигиенического масочно-перчаточного минимума. А в остальном — продолжать активно работать», — считает Владимир Иванов.

Отметим, ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил обеспокоенность тем, что за последнюю неделю из-за распространения коронавируса в восьми регионах ввели новые ограничения для бизнеса. Бизнес-омбудсмен в ходе очередного совещания с региональными уполномоченными призвал регионы «нельзя снова закрывать экономику» из-за ситуации с CODIV-19, подчеркнув, что это «губительно с точки зрения социальных и экономических последствий».