Тайбэй, , 12:36 — REGNUM В третьем квартале 2020 года мировой объём поставок телевизоров составил 62,05 млн единиц, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей тайваньской компании TrandForce.

По сравнению со вторым кварталом текущего года показатель вырос на 38,8%. По мнению экспертов, поставки телевизоров увеличились благодаря росту спроса на североамериканском рынке, а также восстановлению графиков отгрузки, ранее нарушенных из-за пандемии коронавируса.

Известно, что поставки телевизоров южнокорейской компании Samsung Electronics выросли на 36,4%, до 14,2 млн единиц. По сравнению с предыдущим кварталом 2020 года объём поставок вырос на 67,1%. Таким образом, компания является лидером мирового рынка телевизоров.

Объём поставок другой южнокорейской компании LG Electronics составил 7,94 млн единиц, что на 81,7% больше, чем во втором квартале текущего года.

Известно, что третье, четвертое и пятое места по объёму поставок занимают китайские компании. В третьем квартале компания поставки TCL выросли на 29%, Hisense — на 28,2%, Xiaomi —на 5%.