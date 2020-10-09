Москва, , 12:27 — REGNUM На следующей неделе депутаты Госдумы сосредоточатся на обсуждении проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госсмету предстоит обсудить с участием руководителей профильных министерств, Счетной палаты, Центробанка, экспертов.

14 октября состоится заседание трехсторонней комиссии, в состав которой входят представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Комиссия рассмотрит те разделы бюджета, которые касаются межбюджетных трансфертов, поддержки региональных бюджетов, сообщает сайт нижней палаты парламента.

15 октября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам с участием глав Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты и Центробанка будут рассмотрены основные параметры проекта бюджета. После чего комитет по бюджету вместе с профильными комитетами будет рассматривать каждую государственную программу в отдельности, отметил Володин.

«Мы договорились с правительством, что министры будут лично представлять государственные программы по своему профилю, разъяснять, насколько обоснованы те или иные расходы, каких результатов планируется достигнуть. Нам надо сделать все, чтобы поручения президента, касающиеся благополучия граждан, повышения качества их жизни, обеспечения экономического роста, развития страны, были реализованы», — подчеркнул Володин.

Кроме того, вместе с проектом бюджета депутаты рассмотрят распределение ассигнований по федеральным адресным инвестиционным программам. Изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие одновременное рассмотрение бюджета и ФАИП, были приняты в июле.

«Это важный механизм парламентского контроля. Он позволяет понять, на строительство каких объектов и в какие регионы идут средства, как они расходуются и каков результат», — сказал спикер Госдумы.

До первого чтения законопроект о трехлетнем бюджете также обсудят в парламентских фракциях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое чтение проекта федерального бюджета предполагается 29 октября.

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