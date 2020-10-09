Москва, , 12:25 — REGNUM В России разработали новые меры безопасности на стройплощадках, позволяющие работать в условиях коронавируса. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

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Отмечается, что меры будут использоваться в случае второй волны коронавируса.

«Если это произойдет, стройки останавливаться не будут», — привели в пресс-службе министерства слова замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина.

Весной во время распространения коронавируса на стройках действовали ограничения, которые повлияли на показатели по вводу жилья.