Берлин, , 12:14 — REGNUM Компания Audi начнет серийную сборку электроседана e-tron GT на заводе Böllinger Höfe в немецком городе Неккарзульме до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«В конце 2020 года серийное производство Audi e-tron GT начнется в Böllinger Höfe, где уже строится высокопроизводительный спортивный автомобиль R8… Хотя корпуса двух очень разных моделей изготавливаются отдельно, собирка машин будет происходить на одной линии», — говорится в сообщении компании.

Стоит отметить, что изначально предприятие было приспособлено под мелкосерийную сборку, поэтому для электрокара пришлось немного расширить и модернизировать предприятие.

E-tron GT станет первым автомобилем Audi с электрической силовой установкой, производство которого наладили в Германии. На данный момент электрические кроссоверы немецкого автопроизводителя выпускают только бельгийский Audi Brussels и совместное предприятие FAW-Volkswagen в Китае.

Напомним, седан e-tron GT изготовлен на «тележке» J1, созданной Porsche и Audi. В движение электромобиль приводится двумя электромоторами производительностью от 530 до 761 л. с.

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