Москва, 9 октября 2020, 12:10 — REGNUM Когда встает вопрос о «закрытии» экономики России в связи ограничениями, направленными на борьбу с коронавирусом, то неизбежно оживает тема о будущем экономически убыточных «компаний-зомби», которые высасывают из России финансовые ресурсы. Об этом 9 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал опасения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова из-за возможного «закрытия» экономики РФ в связи с ограничениями.
Именно они, как подчеркнул Ордов, сдерживают развитие экономики, рост зарплат, высасывают финансовые и прочие ресурсы.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, сколько жителей РФ могут лишиться работы из-за «закрытия» экономики.
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