Москва, , 12:10 — REGNUM Когда встает вопрос о «закрытии» экономики России в связи ограничениями, направленными на борьбу с коронавирусом, то неизбежно оживает тема о будущем экономически убыточных «компаний-зомби», которые высасывают из России финансовые ресурсы. Об этом 9 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал опасения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова из-за возможного «закрытия» экономики РФ в связи с ограничениями.

«Очень важно видеть за экономикой, падением ВВП, ростом резервов не только макроэкономические показатели, но и финансы конкретных граждан, все в большем и большем количестве теряющих доходы и уверенность в завтрашнем дне, — сказал Ордов. — «Закрытие» экономики — это же не только вопрос наличия или отсутствия средств для прямой и косвенной финансовой помощи гражданам и подчас неэффективным бизнесам. Это более широкий и фундаментальный дискуссионный вопрос экономически убыточных компаний, так называемых «компаний-зомби».

Именно они, как подчеркнул Ордов, сдерживают развитие экономики, рост зарплат, высасывают финансовые и прочие ресурсы.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, сколько жителей РФ могут лишиться работы из-за «закрытия» экономики.

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