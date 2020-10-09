Москва, , 12:24 — REGNUM Рабочую встречу по вопросам обеспечения Абхазии электроэнергией в будущем году провели в Москве представители министерства энергетики России и члены абхазской делегации. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба минэкономики Абхазии.

«В 2021 году запланирован ремонт оборудования Ингур ГЭС — основного источника энергоснабжения Абхазии. В связи с этим стороны обсудили поставку электроэнергии в Республику на время остановок гидроагрегатов в рамках ремонта», — говорится на сайте абхазского министерства.

Сообщается, что российскую группу возглавлял замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, а абхазскую — вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Во время рабочей встречи также обсудили результаты экспертизы объектов электроэнергии, которую специалисты из России провели по просьбе Сухума. На основе этой проверки планируется сформировать комплекс мер по улучшению состояния электрооборудования в республике.

Стоит отметить, что ранее в Абхазии выявили несколько «ферм» для майнинга биткоинов. При этом в данном районе были зафиксированы избыточные нагрузки на электросети. Вскоре абхазские власти решили узаконить «фермы», но для них ввели повышенные тарифы на электричество.

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