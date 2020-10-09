Чебоксары, , 12:08 — REGNUM Правительство Чувашии будет инициировать банкротство застройщика «Лидер», в строительство объектов которого вложили средства более 850 дольщиков. Об этом сообщает республиканское министерство строительства, ссылаясь на отсутствие инвестора по завершению жилищных долгостроев.

Чиновники заявили, что «детально изучили» ситуацию, связанную со строительством пяти домов в микрорайонах «Гагарин» и «Кувшинка», которые застраивал «Лидер».

"По причине отсутствия финансовых средств строительно-монтажные работы на данных объектах не ведутся уже около года», — говорится в сообщении.

В минстрое рассматривали два варианта решения проблемы: достройка силами застройщика и завершение строительства с привлечением средств Фонда защиты прав дольщиков. По официальным данным, в строительство объектов вложили средства 853 участника долевого строительства.

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В министерстве напоминают, что 24 августа на оперативном совещании в следственном комитете Чувашии с участием дольщиков «Лидеру» дали две недели на ознакомление потенциального инвестора с ситуацией на объектах.

«По итогам указанного срока инвестор отказался от завершения строительства объектов. Правительством Чувашии принято решение об инициировании банкротства застройщика и привлечения средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства для завершения объектов. Такое решение принято, опираясь на мнение дольщиков и отсутствие инвестора, который смог бы взять на себя обязательства по завершению объектов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Арбитражный суд Чувашии удовлетворил ходатайство ООО «Специализированный застройщик «Лидер» об отложении разбирательства до 2 ноября. В суде представитель компании отмечал, что задолженность была частично погашена, рассчитывая на завершение дела мировым соглашением. Отмечалось, что проект мирового соглашения направлен должником в адрес кредиторов.

Напомним, в августе министр строительства Александр Героев заявлял, что в Чувашии в настоящее время насчитывается 14 проблемных объектов долевого строительства и около 1 тыс. обманутых дольщиков, число которых может возрасти вдвое.

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