Москва, , 12:05 — REGNUM В РФ не осталось резервов для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал позицию уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который призвал не «закрывать» и не «добивать» экономику вводом жестких ограничений.

«Обсуждение перспектив «закрытия» экономики становится все более эмоциональным, чем рациональным, — констатировал Ордов. — Многие противники изоляции говорят о риске закрытия (используя этот термин уже без кавычек) экономики для десятков миллионов граждан. Уже сегодня, подводя итоги первой волны, мы констатируем порядка 5 млн безработных и не менее 5 млн частично занятых граждан. «Закрытие» экономики приведет к росту безработицы и потери работы каждым седьмым жителем России трудоспособного возраста. А к этому количеству надо еще прибавить членов их семей».

Как подчеркнул Ордов, на сегодняшний день в России не осталось резервов смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, явно снижаются возможности привлечения госдолга на приемлемых условиях, а огосударствление экономики привело к формированию недостаточно эффективных компаний, «слишком больших, чтобы лопнуть», то есть остро нуждающихся в налоговых льготах и прочих мерах поддержки со стороны правительства РФ и ЦБ РФ.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вторая волна пандемии COVID-19 с новыми ограничениями и истечение срока по исполнению налоговых обязательств в совокупности приведут к тому, что многие компании будут вынуждены запустить процедуру банкротства или закрыть часть точек.

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