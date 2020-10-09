Уфа, , 12:08 — REGNUM Объем задолженности по договорам с субъектами малого и среднего предпринимательства, по которым фактически предоставлены кредитные каникулы, составил более 1,7 млрд рублей в Башкирии. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Национального банка республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 30 сентября текущего года завершился прием заявлений на кредитные каникулы от предпринимателей. Всего от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 2129 заявлений, которые почти все были рассмотрены. При этом было одобрено 62% обращений. При этом объем задолженности по договорам, по которым фактически были предоставлены кредитные каникулы, составил свыше 1,7 млрд рублей.

Отмечается, что, помимо этого, в регионе за кредитными каникулами обратились 11 354 человека, включая 2303 ипотечных заемщика. На текущий момент почти все заявления рассмотрены. При этом были одобрены порядка 50% обращений. А по ипотеке доля положительных решений составляет 61,2%. Объем задолженности по договорам, по которым фактически предоставлены кредитные каникулы, также составил более 1,7 млрд рублей.

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