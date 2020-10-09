Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Территорию предприятия «Позитрон» на севере Петербурга застроят жильем. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании Rusland SP, сопроводившей сделку по продаже. Сам завод переберется в Особую экономическую зону.

Завод расположен на улице Ивана Фомина, 6, у станции метро «Проспект Просвещения», он занимает более 22 тыс. кв. метров. Участок приобрела девелоперская компания «Ленстройтрест».

Сейчас на этой территории находятся производственные, складские и административные объекты, большую часть которых занимал Научно-производственный комплекс «Позитрон», их общая площадь занимает 19,5 тыс. кв. метров. Предполагается, что стройка начнется примерно через год, впоследствии здесь появится ЖК бизнес-класса на 30 тыс. кв. метров.

Партнер Rusland SP Андрей Бойков считает, что дефицит неосвоенных участков в хороших локациях обуславливает повышенный интерес девелоперов к проектам в точечных промзонах.

«Мы видим, что большинство застройщиков активно присматриваются к покупке именно производственных площадок для последующего развития. При этом ключевым фактором сейчас является возможность согласования градостроительной документации», — заявил он.

«НПК «Позитрон» планирует перевести свои производственные мощности на территории Особой экономической зоны «Новоорловская». «НПК Позитрон» занимается выпуском электронной техники промышленного назначения, а именно промышленных компьютеров на базе отечественных процессоров.