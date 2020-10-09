Сеул, , 12:01 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее зафиксировали более 10 тыс. попыток взлома сайтов государственных учреждений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, с 2016 года по июнь 2020 года на сайты госучреждений страны было совершено 12 839 кибератак.

Известно, что в 2016 году было зафиксировано 3 725 попыток взлома, в 2017 году — 3 025 попыток, в 2018 году — 2582 попытки, в 2019 году — 2488 попыток, в 2020 году (по июнь включительно) — 1019 попыток.

Отмечается, что среди 40 учреждений, находящихся при министерстве торговли, наибольшее число кибератак было совершено на Корейское агентство содействия торговли инвестиций (KOTRA) — 1327. За ней следуют Korea Testing Laboratory (765 попыток), Корейское энергетическое агентство (725 попыток), Korea Gas Corporation (561 попытка), Korea Hydro & Nuclear Power (364 попытки), Kangwon Land (365 попыток) и Korea Electric Power Corporation (203 попытки).