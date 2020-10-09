Москва, , 11:53 — REGNUM Китайская компания Great Wall возвращается в Россию с рестайлинговым пикапом GWM Wingle 7. Об этом сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего в интервью «Известиям».

Стоит отметить, что дорестайлинговая версия пикапа Wingle 7 ранее продавалась в РФ. В КНР автомобиль можно приобрести в двух вариантах колесной базы: со стандартной размером 3050 мм и удлиненной — 3350 мм. У компании также есть и электрическая версия модели, запас хода которой равен 300 км.

Что же касается российского рынка, то здесь авто будут реализовываться только в длиннобазном варианте с двухрядной кабиной. В движение эту машину будет приводить двухлитровый дизельный агрегат производительностью 143 л. с. Мотор сочетается исключительно с 6-скоростной механической трансмиссией и подключаемым приводом 4×4.

Стоимость базовой версии авто равна 1 749 000 рублей.

Напомним, на Пекинском автосалоне компания Great Wall представила свой новый кроссовер Haval Chulian (переводится как «первая любовь») с крошечным красным сердечком на номерном знаке.

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