Москва, 9 октября 2020, 11:48 — REGNUM Даже при изменении энергобаланса в Европе углеводороды как минимум в ближайшие тридцать лет «никуда не уйдут». Об этом в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE) заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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По его словам, даже несмотря на увеличение спроса на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и водород, доля углеводородов в мировом энергобалансе и к 2050 году останется «львиной»
Он допустил, что в Европе возможен другой энергобаланс.
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Новак подчеркнул, что «для этого важно сегодня понимать, какие условия будут для обеспечения соответствующих энергоресурсов, чтобы весь земной шар обеспечить энергией».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее академик РАН, научный консультант генерального директора концерна «Росэнергоатом», профессор Николай Пономарев-Степной заявлял, что Россия имеет возможность занять лидирующие позиции в области атомно-водородной энергетики. Он подчеркнул, что потребность в развитии водородной энергетики связана с необходимостью декарбонизации энергетического сектора на фоне растущего спроса на электроэнергию в мире. По словам учёного, водород и его переделы — востребованный товар. Масштаб мировой потребности в водороде в середине 21 века оценивается в 0,5 млрд тонн в год.
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