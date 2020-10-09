Москва, , 11:49 — REGNUM Новым гендиректором российской Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в состав госкопорации «Роскосмос») стал Сергей Гуреев. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба корпорации.

Также известно, что он сменил на этом посту Андрея Жерегелю.

Отметим, Сергей Гуреев родился в 1964 году и в период с 1983 по 2019 год служил в КГБ СССР и ФСБ РФ, в 2013 году награжден медалью «За отвагу». Также он имеет два высших образования: в 2001 году окончил Институт экономики и связей с общественностью, а в 2009 году — Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Напомним, ОРКК — предприятие, единственным владельцем которого является государственная корпорация «Роскосмос». Оно является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли.