Махачкала, , 11:54 — REGNUM Зампредседателя правительства — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, также курирующий вопросы развития Северного Кавказа, 9 октября прибыл в Дагестан с рабочим визитом. В махачкалинском аэропорту его встретили врио главы республики Сергей Меликов и премьер-министр региона Артем Здунов.

По данным пресс-службы главы и правительства Дагестана, федеральный чиновник намерен посетить ряд объектов для ознакомления с инвестиционным и промышленным потенциалом региона. Затем состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана, после чего Трутнев посетит Дербент.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин утвердил структуру правительства России и его новый состав. Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера — полпреда главы государства в ДФО, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа. С августа 2020 года он совершает рабочие поездки по субъектам округа.