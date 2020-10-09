Москва, , 11:36 — REGNUM У властей было время подготовиться ко второй волне коронавируса, о ней говорили ещё весной 2020 года, считает член Генсовета Партии Роста Дмитрий Тарасов. «Вместе с тем, кроме карантинных мер пока наше правительство ничего не придумало, что само по себе уже плохо, так как время подготовиться было. И уж точно все понимали про неизбежность второй волны. А значит, карантинное лобби в правительстве сейчас все сделает для отправки людей по домам», — заявил 9 октября Тарасов.

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Рекомендации властей Москвы о переводе трети сотрудников предприятий на удаленный режим работы он вовсе назвал «ловушкой», чтобы не помогать предприятиям, мол, вы сами такое решение приняли: «Да, спасибо, вы осознанные, но помогать мы вам не будем».

По его словам, штрафы для предприятий за нарушения масочного режима сотрудниками и посетителями организаций — плохо, но основная проблема в том, что падает спрос. «Люди боятся и снова разъезжаются по дачам. Тем более многие уже научились работать удалённо. Малый бизнес пострадает, большие киты, читай «бизнес с государственным участием», получают преференции. Посмотрите на СБЕР! Вот они сейчас разгуляются со своими новыми сервисами доставки еды и прочим. Считаю, нужно сделать запрос в антимонопольную службу и проверить: насколько большие киты сейчас доминируют на рынке. Вот где штрафовать надо, а не там, где гражданин маску забыл», — добавил Тарасов.