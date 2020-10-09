Пекин, , 11:34 — REGNUM В сентябре 2020 года дилеры компании Xpeng в Китае продали чуть больше 3,47 тыс. электрокаров P7, что на 145% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Если же рассматривать продажи P7 за третий квартал 2020 года, то они выросли на 266% по сравнению с прошлым годом, до 8,5 тыс. экземпляров.

Отмечается, что такой результат продаж модели удалось достичь за счёт выхода Xpeng P7 в кузове седан, который только в сентябре приобрели 2,57 тыс. китайских автолюбителей.

В ближайшем будущем Xpeng планирует расширить производство, а также выходить на новые автомобильные рынки. Так, сейчас уже идёт строительство автопредприятия в городе Гуанчжоу, который уже к концу 2022 года могут запустить в эксплуатацию.

Напомним, по итогам первых восьми месяцев текущего года самая большая выручка с продаж китайских авто в России была у моделей Haval F7 — 7,3 млрд рублей. Такую сумму дилеры выручили с продажи 4643 машин этой модели.

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