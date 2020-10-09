Киев, , 11:23 — REGNUM Министерство энергетики США открыто к поддержке развития ядерной отрасли Украины — такой главный вывод встречи вице-президента госкомпании «Энергоатом» (курирует работу всех АЭС страны) Германа Галущенко и заместителя министра энергетики США Теда Гериша в Вашингтоне.

Об этом 9 октября сообщает пресс-служба «Энергоатома», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Галущенко заявил, что состоявшаяся встреча — «шаг к долгой и плодотворной совместной работе».

Вместе с тем, пресс-служба не сообщает подробностей о каких-то конкретных договоренностях сторон.

Напомним, что 30 сентября «Энергоатом» подписал контракт с американской компанией Westinghouse Electric Company на поставку ядерного топлива для реакторов Ровенской АЭС. В компании заявили, что этим соглашением «продолжают усиливать энергетическую безопасность Украины». Топливо Westinghouse уже поставляется на блоки Запорожской и Южно-украинской АЭС.