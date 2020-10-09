Казань, , 11:14 — REGNUM Вторая волна пандемии COVID-19 с новыми ограничениями и истечение срока по исполнению налоговых обязательств в совокупности приведут к тому, что многие компании будут вынуждены запустить процедуру банкротства или закрыть часть точек, считает президент Союза торговых предприятий Татарстана, член политсовета «Партии Роста» в Татарии Наиль Сулейманов. Об этом он заявил сегодня, 9 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Если работников обяжут отправить в принудительный отпуск, который должен оплачивать работодатель, то многие компании этого не переживут. После потери выручки наступит финальная точка для тех, кто спас свой бизнес после первой волны коронавируса. Подушка безопасности если и была ранее, то теперь ее точно нет», — отметил Сулейманов.

Он подчеркнул, что сохраняется ощущение неопределенности, и вопросы, связанные с развитием объектов после пандемии, стоят по-прежнему остро. «Новая реальность негативно отразилась на российских торговых центрах, и нет понимания, какие инструменты помогут им начать восстановление. Пандемия отразилась на жизни практически всех сегментов российского рынка. Конечно, есть секторы, которые, напротив, ощутили рост востребованности. Но, к сожалению, торговля к таковым не относится. Торговые центры практически сразу приняли удар коронавируса и на протяжении всего периода изоляции буквально борются за жизнь. Однако острая фаза пандемии скоро завершится, торговые центры постепенно открывают двери, и важно понимать, какие структурные, маркетинговые и технические изменения в них произойдут после карантина. Торговые центры практически сразу приняли удар коронавируса и на протяжении всего периода изоляции, буквально, борются за жизнь», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, запас прочности торговых центров исчерпан, поскольку владельцам ТРЦ приходится одновременно субсидировать арендаторов за счёт снижения арендных ставок и поддерживать функционирование зданий, а также своевременно платить положенные налоги. «На наши многократные обращения ко всем уровням власти приходят дежурные отписки. Надежда на то, что власть услышит хотя бы федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, недавно обратившегося с проблемами ТЦ в правительство России с нашими предложениями о льготах по налогам на имущество и землю, моратории на переоценку кадастровой стоимости, частичному субсидированию ставок по кредитам», — уточнил Сулейманов.

По его мнению, позиция правительства РФ убедительно показала, что МСБ государству не нужен, это самозанятые люди, которые на свой страх и риск занялись бизнесом, вот и рискуйте. «Доля МСБ в ВВП всего 20%, поддержка государственная будет оказана крупным корпорациям, чья доля в ВВП составляет 80%. Не надо ждать чуда и помощи от государства и постараться выжить, сохранить бизнес и рабочие места», — добавил он.

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