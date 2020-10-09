Казань, , 11:01 — REGNUM Головная компания Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех», — ПАО «Туполев» за день получила четыре финансовых иска от одного и того поставщика из Татарии. Общая сумма претензий превышает 27,993 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иски в арбитраж Татарии поданы 5 октября 2020 года, но пока не приняты к производству. Истцом выступает ООО «Торгово-Техническая Компания «Каммаркет» из Елабуги.

Исковые заявления были поданы на суммы 183 213,04 рубля, 2 728 247,88 рубля, 24 983 538 рублей и 98,5 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, истец учрежден в июле 2014 года для оптовой торговли оборудованием. В компании работают около 50 сотрудников. Владелец и директор — Эдуард Фролов.

Напомним, у ПАО «Туполев» в разных регионах работают филиалы, которые разрабатывают, производят и ведут послепродажное обслуживание авиационной техники военного, специального и гражданского назначения.

Ранее Минобороны России обратилось с претензиями к ПАО на сумму 45,82 млн рублей.