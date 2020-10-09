Москва, , 11:00 — REGNUM Резкий рост мировых цен на продовольствие не стоит рассматривать как устойчивую тенденцию — они стабилизируются после завершения пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым в сентябре 2020 года мировые цены на продовольствие выросли на 2,1%.

«Рост мировых цен в сентябре 2020 года по сравнению с августом можно объяснить сезонным фактором, а так же ожидаемыми рисками, связанными с пандемией, — сказал Рамазанов. — Россия достаточно глубоко вовлечена в процесс глобализации рынков, в том числе продовольственного. Следовательно, изменение мировых цен на продовольствие отразится и на РФ. В основном на мировых рынках растут цены на продовольственное зерно, сахар, растительное масло, молоко, мясо и некоторые другие продукты».

Как пояснил экономист, подорожание этих продуктов положительно скажется на деятельности российских экспортеров, но этот процесс не будет иметь отрицательных последствий для потребительского рынка РФ. А вот рост мировых цен на мясо и молоко может сопровождаться их подорожанием и в РФ.

«Однако резкий рост мировых цен продовольствие не стоит рассматривать как устойчивую тенденцию, поскольку его основная причина — фактор пандемии, который носит временный характер. По мере преодоления пандемии цены на продовольствие в стратегической перспективе будут стабилизироваться», — добавил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАО, индекс цен на растительные масла в сентябре возрос на 6%.

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