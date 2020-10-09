Москва, 9 октября 2020, 11:00 — REGNUM Резкий рост мировых цен на продовольствие не стоит рассматривать как устойчивую тенденцию — они стабилизируются после завершения пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым в сентябре 2020 года мировые цены на продовольствие выросли на 2,1%.
Как пояснил экономист, подорожание этих продуктов положительно скажется на деятельности российских экспортеров, но этот процесс не будет иметь отрицательных последствий для потребительского рынка РФ. А вот рост мировых цен на мясо и молоко может сопровождаться их подорожанием и в РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАО, индекс цен на растительные масла в сентябре возрос на 6%.
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