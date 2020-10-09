Москва, , 10:51 — REGNUM Новые машины в России могут до конца 2020 года подорожать ещё на 5—10%. Об этом 9 октября сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных дилеров.

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Так, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отметил, что пока цены на машины выросли на 3—10% из-за падения курса рубля. При этом до конца 2020 года цены могут вырасти ещё на 5—10%. Это произойдет из-за отсутствия укрепления российской валюты. Кроме того, есть риск повторения ограничений, которые были введены весной из-за коронавируса.

По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, обычно автокомпании поднимают цены на машины один или два раза в год, однако на данный момент автомобили дорожают почти ежемесячно. При этом увеличивается стоимость самых ходовых моделей. Петрунин отметил, что дорожать будут в основном машины иностранных марок, автомобили локальной сборки будут расти в цене постепенно.

Ранее автомобильный эксперт Алексей Хресин сообщил, что возможная вторая волна коронавируса может привести увеличению стоимости автомобилей в России.

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