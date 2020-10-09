Сеул, , 10:54 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в Южной Корее растет общая сумма налоговой задолженности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителями Национальной налоговой службы.

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Согласно опубликованным данным, в первой половине 2020 года общая сумма налоговой задолженности в стране составила 8,8 трлн вон (~$7,6 млрд).

Известно, что налоговая задолженность физических лиц составила 5,3 трлн вон (~$4,6 млрд), а юридических лиц — 3,5 трлн вон (~$3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по апрель 2020 года в государственную казну поступило 100,7 трлн вон (~$87,7 млрд), что на 8,7 трлн вон (~$7,5 млрд) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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