Оренбург, , 10:48 — REGNUM МУП «Муниципальный имущественный фонд» Оренбурга объявил аукцион на поставку оригинальных запчастей, необходимых для проведения ремонта и технического обслуживания пассажирской подвесной канатной дороги (производитель: «Doppelmayr») через реку Урал. В перечне указано 150 наименований запчастей, которые должны быть оригинальными и новыми.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 53 026,28 евро. Курс валюты, указанный на портале zakupki.gov.ru в рамках объявления об аукционе, составляет 91,75 рубля за 1 евро. Согласно проекту договора, все платежи будут осуществляться в рублях на основании выставленного поставщиком счета. Если цена товара установлена в валюте, то платежи осуществляются исходя из курса данной валюты, установленного Центробанком России на дату списания денежных средств с расчетного счета покупателя.

Заявки на участие в аукционе начнут принимать с 9 октября. Итоги подведут 23 октября.

Стоит отметить, ранее Имущественный фонд Оренбурга объявил тендер на проведение обследования, выявления пассажирской подвесной канатной дороги через Урал. Начальная (максимальная) цена дота — 234 240 рублей.

Напомним, канатная дорога не работает уже год. Глава города в сентябре 2020 года дал поручение отремонтировать сооружение. Планируется, что канатная дорога возобновит работу весной 2021 года.

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