Москва, , 10:34 — REGNUM В России количество компаний, сокращающих сотрудников, с сентября увеличилось в два раза. Об этом 9 октября сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в августе 2020 года сокращения сотрудников проводили 18% компаний, в июне — 20%, а в марте — 29%. При этом в сентябре число сокращений достигало исторического минимума — 7%.

Опрос был проведён с 1 по 5 октября среди 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб во всех субъектах страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что безработица в РФ не падает, а продолжает расти. Россия нескоро преодолеет тот рост безработицы, который она получила в 2020 году, сказал он.

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