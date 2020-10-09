Москва, , 10:30 — REGNUM Цены на нефть возобновили рост на фоне ряда временных позитивных драйверов и приблизились к месячному максимуму в районе $43,8 за баррельBrent 8 октября, заявил ИА REGNUM эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он подчеркнул, что в рамках торгового диапазона $39,3−43,8 за баррель котировки могут развернуться к снижению. Позитивные факторы преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенности, связанной с выборами в США, могут иметь среднесрочный характер.

«Ключевыми факторами поддержки остаются выпадающие производственные мощности из-за урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии. Также в четверг рынок поддержало оптимистичное высказывание генсекретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо, который заявил, что «худшее уже позади». ОПЕК надеется, что рынок нефти будет «очень здоровым» в IV квартале 2020 года», — пояснил Галактионов.

Между тем на более долгосрочном горизонте ситуация на рынке складывается не радужная, уверен эксперт. В своем отчете World oil market 2020 ОПЕК пересмотрела прогнозы по спросу на нефть до 2030 года в сторону понижения. Аналогичные пересмотры делают и другие аналитические дома. По оценке Bloomberg, мировые запасы нефти в настоящий момент на 220 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет. В условиях более низких темпов роста потребления эти запасы могут оказывать ощутимое давление на рынок, не позволяя ценам существенно вырасти.

«Нефтедобытчики Мексиканского залива, где добывается 17% всей нефти США, к сегодняшнему дню эвакуировали 279 морских объектов, приостановив добычу 1,69 млн б/с нефти и 1,67 млрд куб. футов газа (около 92% и 62% добычи в регионе соответственно). По прогнозам, к выходным ураган может обрушиться на побережье Луизианы. Часть прибрежных НПЗ уже готовятся к эвакуации. Всего на побережье сосредоточено 45% мощностей США по переработке нефти и 51% мощностей по переработке природного газа», — уточнил Галактионов.

Он считает, что если ураган не нанесет существенного урона действующей инфраструктуре, то его эффект для отрасли будет временным, и уже на следующей неделе предприятия вернутся в нормальный режим работы. Статистика по запасам нефти за эту и следующую неделю может быть искажена из-за влияния урагана.

Аналитик также обратил внимание на ситуацию в Норвегии, где из-за забастовки рабочих была приостановлена добыча 330 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых около 80 000 баррелей в день приходится на нефть.

«Если забастовка не прекратится, то к 14 октября объем сокращений может увеличиться почти втрое и достигнет 25% от всей добычи страны (около 0,97 млн баррелей нефтяного эквивалента). По оценке Reuters, из этого объема около 70% будет приходиться на сырую нефть и сжиженный природный газ.

На сегодня назначены переговоры между профсоюзом Lederne и Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) при содействии государственного посредника. Если стороны смогут договориться, то приостановки добычи удастся избежать. Для краткосрочной динамики нефти это будет негативный сценарий», — добавил Галактионов.