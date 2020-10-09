Москва, , 10:11 — REGNUM На строительство и ремонт дорог местного значения в России должно выделяться больше средств из федерального бюджета. Поручение проработать этот вопрос дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 9 октября сайт правительства России.

«Речь идёт об автомобильных дорогах, которые ведут к важным социальным объектам, расположенным в сельских населённых пунктах, — школам, детским садам», — говорится в информации.

Минфин, Минтранс, Минсельхоз и Росавтодор должны проработать вопрос об увеличении финансирования на эти цели в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и до 28 октября представить доклад в правительство.

Также Минтранс и Минфин должны до 30 октября подготовить предложения по корректировке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включив в него дорожную инфраструктуру в небольших городах и населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 200 тысяч человек.