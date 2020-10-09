Москва, , 09:58 — REGNUM Особенного накала конкуренция зерновая конкуренция между Россией и США достигнет на рынках Египта, Нигерии и Йемена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала позицию американского министерства сельского хозяйства, руководитель которого назвал Россию конкурентом, а не партнером.

«Основными покупателями американской пшеницы являются Мексика (25%) и Япония (20%). Далее идут Колумбия, Корея, Канада и другие страны, — сказала Прогунова. — Ведущими покупателями российской пшеницы являются Турция (20%), Египет (18%), Бангладеш, Иран и т. д. Особенного накала конкуренция достигнет на рынках тех стран, которые уже сейчас покупают пшеницу, как в Америке, так и в России, это Египет, Нигерия, Йемен и другие. Некоторые страны начали или планируют импортировать из России. Так, в этом году стартовала торговля с Саудовской Аравией, которая традиционно покупала пшеницу в США».

Также Прогунова обратила внимание на то, что и Алжир планирует начать закупки зерна у России, что нанесет удар по французским поставщикам.

«Пока рано говорить о чьей-то безоговорочной победе. И Россия, и США являются традиционными игроками на рынке пшеницы с высоким качеством зерна. Будущее за фермерами, которые будут применять современные сельскохозяйственные технологии и предлагать товар по привлекательным ценам. В ценовой конкуренции у России есть неоспоримое преимущество», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прогунова рассказала, сколько еще РФ сможет сохранять лидерство на мировом рынке зерна.

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