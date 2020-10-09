Москва, , 09:56 — REGNUM Так, 8 октября валютная пара доллар/рубль вплотную подошла к отметке 77,02 — минимум октября. Это точка пробой, которая будет означать окончательное формирование нисходящего тренда от конца сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 9 октября, пара может начать штурмовать уровень 77. На утро внешний фон располагает к этому. Нефть марки Brent торгуется около $44.

Индекс доллара демонстрирует отрицательную динамику. Азиатские фондовые площадки в подавляющем большинстве растут, то есть аппетит к риску остаётся высоким.

Рост рубля главным образом обусловлен поддержкой ЦБ РФ, который реализует на рынке остатки валюты на сумму 195 млрд рублей, вырученных от продажи акций Сбербанка.

А также благодаря принудительной реализации валюты российскими госкорпорациями. Учитывая валютные интервенции, а также стабилизацию внешнего фона валютная пара доллар/рубль в течение месяца может вернуться в диапазон 73—76», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль стремится зацепиться за уровень 77