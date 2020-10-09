Великий Новгород, 9 октября 2020, 09:55 — REGNUM Новгородским арбитражем был удовлетворён банкротный иск к жилищно-строительному кооперативу «Университет», который строит 11-этажный дом в Великом Новгороде. Истцом выступал федеральный фонд защиты прав дольщиков, передаёт ИА REGNUM.
В отношении ЖСК конкурсное производство будет действовать один год — до 23 сентября 2020 года. Управляющим назначен Дмитрий Голубев — член Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» из Казани.
Напомним, кооператив строил 11-этажный дом на улице Советская Армия. Он по проекту рассчитан на 72 квартиры, из которых 66 остаются за членами кооператива, а шесть не проданы. Объект возводился на арендованном земельном участке. В последний раз разрешение на строительство было продлено до 17 апреля 2020 года.
Дом находится в высокой степени готовности — около 85%.
Кооператив создан в 2013 году группой физлиц.