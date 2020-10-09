Великий Новгород, , 09:55 — REGNUM Новгородским арбитражем был удовлетворён банкротный иск к жилищно-строительному кооперативу «Университет», который строит 11-этажный дом в Великом Новгороде. Истцом выступал федеральный фонд защиты прав дольщиков, передаёт ИА REGNUM.

В отношении ЖСК конкурсное производство будет действовать один год — до 23 сентября 2020 года. Управляющим назначен Дмитрий Голубев — член Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» из Казани.

«Представитель кооператива заявление фонда поддержал, пояснил, что денежные средства на завершение строительства дома в кооперативе нет; в отношении подрядчика — ООО «ИнтелСтрой» ведётся процедура банкротства», — отмечается в материалах дела.

Напомним, кооператив строил 11-этажный дом на улице Советская Армия. Он по проекту рассчитан на 72 квартиры, из которых 66 остаются за членами кооператива, а шесть не проданы. Объект возводился на арендованном земельном участке. В последний раз разрешение на строительство было продлено до 17 апреля 2020 года.

Дом находится в высокой степени готовности — около 85%.