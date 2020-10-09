Москва, , 09:51 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме подготовили поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение самозанятых от уплаты налогов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Согласно поправкам, самозанятые могут быть освобождены от налогов, если их доход составляет менее трех МРОТ, то есть около 31 тыс. рублей.

Законопроект направлен для получения отзыва в правительство РФ.

Ранее Госдума приняла закон, который распространил на плательщиков налога на профессиональный доход меры поддержки малого бизнеса, в том числе, обучающие курсы, гарантийную помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ расширило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых