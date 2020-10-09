Москва, , 09:48 — REGNUM Нефть 8 октября подорожала на 3%, отметив четвертый день роста. Таким образом, с начала уходящей недели котировки выросли примерно на 10% и перешли в режим умеренной коррекции на старте торгов 9 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent, которая накануне отметила 2,5-недельные максимумы в районе $43,45 за баррель, сегодня отступает, но пока удерживается над уровнем $44.

На протяжении всей недели нефть получает поддержку со стороны двух отраслевых факторов — забастовки в Норвегии и урагана в США. 8 октября влияние обоих драйверов усилилось.

Ураган «Дельта» в Мексиканском заливе снова усилился до третьей категории, угрожая парализовать добычу в больших объемах, чем оценивалось ранее. Тем временем оценки потенциального ущерба от забастовок рабочих на норвежских месторождениях повысились из-за угрозы добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.

Фоном сырьевой сегмент ощущает поддержку со стороны сохраняющегося интереса к риску на ожиданиях частичных стимулов в США. Все это указывает на перспективы удержания нынешних позиций или как минимум ограниченных потерь.

С другой стороны, сейчас велик соблазн зафиксировать прибыль. Во-первых, с начала недели Brent внушительно подорожала, достигнув уровней, невиданных с 21 сентября.

Во-вторых, близятся выходные, а это традиционный повод ликвидировать часть позиций в целях сокращения рисков. При таком сценарии котировки, вероятно, смогут удержаться над уровнем $42,60, где проходит 200-дневная скользящая средняя.

В случае возобновления покупок после паузы Brent нацелится на отметку $43,80, которая преграждает путь к барьеру $44», — считает эксперт.

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