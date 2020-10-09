Москва, , 09:46 — REGNUM Конкуренция на мировом рынке зерна будет обостряться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала слова министра сельского хозяйства США, который назвал сельское хозяйство РФ конкурентом американского.

«Когда мы говорим о крупных успехах России на мировом сельскохозяйственном рынке, речь идет, прежде всего, о зерновых, экспорт которых России удалось значительно нарастить, — пояснила Прогунова. — За последний год Россия отгрузила на внешние рынки около 44,4 миллиона тонн зерна. Из них — рекордные 33,2 миллиона тонн пшеницы, опередив ЕС и США. Однако не стоит забывать, что это опережение наблюдается в физических объемах. В денежном выражении на экспорте зерновых в 2019 году наша страна заработала вдвое меньше — 7,9 млрд долларов против 16,9 млрд долларов доходов США (по данным International Trade Centre).

Как подчеркнула экономист, только по экспорту пшеницы доходы России немного превысили США: Россия заработала 6,4 млрд долларов, а США — 6,3 млрд долларов.

«Поэтому, о полномасштабной конкуренции между двумя странами можно говорить только на рынке пшеницы, которая будет обостряться. По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, мировой рынок зерна увеличится к 2029 году на 96 миллионов тонн — до 517 миллионов. И Россия сохранит лидерство минимум в течение десяти лет», — добавила Прогунова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в конкурентной борьбе сельского хозяйства РФ и США Вашингтон может оказать давление на страны потребители, вынуждая тех покупать американский импорт, а не российский.

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