Москва, , 09:39 — REGNUM В октябре в РФ было зафиксировано повышение цен на четыре модели Hyundai. Все они стали стоить дороже на 5 — 30 тыс. рублей или на 0,4 — 1,6% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом 9 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что большая часть версий кроссовера Hyundai Creta стали стоить дороже на 15 тыс. рублей. Остались прежними цены на спецверсии Black&Brown. Теперь начальная версия модели стоит 1 042 000 рублей, а максимальная — 1 582 000 рублей.

От 5 до 20 тыс. рублей подорожали седаны Elantra и Sonata. Диапазон цен на Elantra теперь составляет от 1 235 000 до 1 405 000 рублей. Базовая комплектация Sonata теперь продается за 1 569 000, а топовая — за 2 119 000 рублей.

Больше всего подорожал кроссовер Santa Fe. Он стал стоить дороже на 30 тыс. рублей. Новая цена на модель теперь составляет от 2 239 000 рублей.

Напомним, в сентябре в России подорожали обновленная модель Hyundai Solaris и кроссоверы Tucson и Tucson N Line. При этом одна из комплектаций кроссовера Creta стала стоить дешевле на 55 тыс. рублей.

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