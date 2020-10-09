Оренбург, , 09:32 — REGNUM В Оренбургской области население чаще стало платить за товары и услуги через интернет и меньше снимать наличные с банковских карт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

В первом полугодии 2020 года оренбуржцы совершили на территории региона более 17 млн операций по снятию наличных, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Доля операций по получению наличных денег в общем количестве транзакций с платежными картами составила 11% (в первом полугодии 2019 года — 17%).

На фоне этого вырос безналичный оборот. За полгода 2020 года совершено 134 млн безналичных платежей за товары и услуги (рост — 38%). Общий объем переведенных денег составил 76 млрд рублей, а средний чек — 570 рублей.

Жители региона все больше отдают предпочтение платежам за покупки через через интернет. С использованием мобильной связи и интернета осуществлено 239 млн операций на сумму 278 млрд рублей. Количество таких транзакций увеличилось на 27%.

Управляющий отделением по Оренбургской области Банка России Александр Стахнюк подчеркнул, что при оплате товаров и услуг с использованием платежных карт стоит помнить о правилах безопасности и держать в секрете от кибермошенников коды банковских карт.