Москва, , 09:32 — REGNUM В России до конца 2020 года Госдума может принять закон, расширяющий сферы применения биометрии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»).

На сегодняшний день изображения лица и записи голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) можно применять только для удаленного открытия вкладов.

«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», — сказал Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года крупные банки России могут изменить правила выдачи потребительских кредитов и перейти на электронные договоры с клиентами. В банках уверены, что цифровые договоры значительно уменьшат время оформления документов. На электронные договоры намерены перейти Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Почта-банк» и та далее.

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