Кейптаун, , 09:30 — REGNUM Пандемия коронавируса «обратила вспять десятилетие экономического роста» стран Африки и может привести к сокращению совокупного экономического роста континента на 3,3% в 2020 году. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление Всемирного банка (ВБ).

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По прогнозу банка, экономический рост в странах Африки возобновится в следующем году.

Как сообщают журналисты, до сих пор континент избежал неблагоприятного сценария развития пандемии. Уровень инфицирования в Африке значительно ниже, чем на большинстве других континентов. Однако ограничения, применяемые для сокращения распространения коронавируса, привели к рецессии во многих странах, особенно в ЮАР, второй по величине экономике континента.

Во Всемирном банке предупредили, что до 40 миллионов африканцев могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за пандемии коронавируса.